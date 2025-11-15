Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 07:23

В МВД напомнили, как заменить водительские права без экзаменов

МВД: заменить недействительные водительские права в России можно без экзаменов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замена национальных водительских удостоверений в России осуществляется без сдачи экзаменов, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. При этом, отметили там, требуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем.

Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов, — сказали в пресс-центре.

В материале напомнили, что в 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что с 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году. Он предупредил россиян, планирующих поездки на личном автомобиле за границу, о необходимости заранее заменить водительское удостоверение.

До этого стало известно, что в России планируют ввести административную ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами после приема лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

права
МВД
экзамены
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рязанское предприятие охватил пожар после атаки БПЛА
Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте
Власти рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Пермью
«Полумертв»: в Киеве признали политический крах Зеленского
«Заходили по лесополосе»: бойцы взяли опорный пункт БПЛА под Запорожьем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 ноября: инфографика
В США нашли оправдание своим ударам по Венесуэле
В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА
В России разработали уникальный катер-«невидимку» для запуска беспилотников
«Папик», скандал с Зеленским, Джигурда: как живут актрисы из «Сватов»
Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Названа сумма, которую россияне планируют потратить на зимний отдых
Нарколог поставил точку в вопросе связи алкоголя с развитием рака
На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей
В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова
Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом
В двух городах сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»
Салат «Рыбки в пруду»: эффектнее и проще оливье
Историю пострадавшей при атаке ВСУ девочки расскажут на большом экране
Находящиеся на позициях с весны бойцы ВСУ решили сложить оружие
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.