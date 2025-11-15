В МВД напомнили, как заменить водительские права без экзаменов

В МВД напомнили, как заменить водительские права без экзаменов МВД: заменить недействительные водительские права в России можно без экзаменов

Замена национальных водительских удостоверений в России осуществляется без сдачи экзаменов, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. При этом, отметили там, требуется предъявить медицинское заключение об отсутствии у водителя противопоказаний к управлению автомобилем.

Порядок замены российского водительского удостоверения не изменился. <...> Выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения производится без сдачи экзаменов, — сказали в пресс-центре.

В материале напомнили, что в 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что с 1 января 2026 года перестанет действовать автоматическое продление водительских прав, введенное в 2022 году. Он предупредил россиян, планирующих поездки на личном автомобиле за границу, о необходимости заранее заменить водительское удостоверение.

До этого стало известно, что в России планируют ввести административную ответственность для водителей, управляющих транспортными средствами после приема лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. За нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.