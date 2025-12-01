День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 15:54

«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год

Экс-нардеп Олейник усомнился, что Зеленский уйдет в отставку в новогоднюю ночь

Сценарий с отставкой президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь представляется маловероятным, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя информацию украинского политтехнолога Владимира Петрова. По мнению экс-нардепа, это не отвечает интересам Запада, который стремится извлечь еще больше выгоды из конфликта с Россией.

Если Зеленский после [отставки] уйдет на фронт к [Андрею] Ермаку (экс-глава офиса президента Украины — NEWS.ru), конечно, люди будут просто рыдать от этого. Как только он подпишет [мирный договор], сразу националисты двинутся на Киев, а люди убегут с фронта — все, мир. Это обвал. Скорее всего, это попытка прощупать общественное мнение. Народ уже устал, он готов на все. В сценарий [с отставкой в новогоднюю ночь] лично я, например, не верю. Запад сейчас ищет деньги не под такой сценарий, не под новогоднюю елочку с подарочками, а под продолжение боевых действий, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что Петров имеет связь с офисом Зеленского и получает там финансирование. По словам Олейника, такой сценарий, как отставка Зеленского, возможен, если на него будет оказано давление. Однако, по мнению экс-нардепа, Киев предпринимает все усилия, чтобы сорвать мирный план.

Не надо смотреть на вброс самого Петрова, а надо смотреть за тем, как они будут действовать. Хотя и такой сценарий возможен, но тогда возникает вопрос: а куда же Зеленский уйдет? Реально ли ему надо подписать эти документы 15 декабря? Это политическая смерть, — заключил Олейник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать заменой Зеленскому. По словам депутата, Залужный связан с Великобританией, и пока неясно, как к его кандидатуре отнесутся в США.

Владимир Зеленский
Украина
Запад
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
