Экс-прокурор взял взятку смартфоном и лишился свободы В Татарстане экс-прокурора отправили в колонию за взятку смартфоном

Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отдела по надзору за следствием в органах СК прокуратуры Татарстана Алию Купову, а также его сообщникам Евгении Покровской и Артему Мясникову, сообщил корреспондент «Бизнес Online» из зала суда. Купов, мать которого ранее занимала пост прокурора Нижнекамска, обвинялся в получении взятки смартфоном.

Следствие установило, что он получил iPhone стоимостью 110 тыс. рублей от своей знакомой Евгении Покровской. Взамен прокурор добился возврата двух мобильных телефонов, изъятых у гражданки Армении Риммы Сукиасян, которая была привлечена к ответственности за попытку сбыта наркотиков. Сообщается, что после получения устройств Сукиасян удалила имеющиеся улики.

По решению суда Купов признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 3,27 млн рублей. Кроме того, его лишили чина «советник юстиции». Покровская получила пять лет колонии и штраф 2,2 млн рублей, а Мясников приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Покровскую и Мясникова обвиняли также в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних. По версии следствия, они держали несколько интим-салонов, и одна из девушек, работавших там «массажисткой», оказалась несовершеннолетней.

Ранее полиция задержала бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника Олега Жиляева, его подозревают в получении взяток асфальтом. С января 2024 года по май 2025 года Жиляев покровительствовал работам подрядчика в сфере дорожного хозяйства.