01 декабря 2025 в 14:12

Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 29-летний охранник бара избил 26-летнего посетителя в ходе конфликта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Пострадавшим оказался местный житель.

Инцидент произошел на Белградской улице ранним утром. Охранника бара задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в подмосковном Звенигороде мужчина забрался в чужую квартиру, где избил пенсионерку. Когда прибыла полиция, он вылез на подоконник, не удержался и сорвался. Агрессор разбился об асфальт на глазах у очевидцев.

До этого в Ижевске группа пьяных людей избила 41-летнюю женщину с инвалидностью. Причиной стало замечание пострадавшей о шуме, который создавала компания, сидящая у подъезда.

Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта
