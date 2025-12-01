Охранник бара в Петербурге избил посетителя в ходе конфликта

В Санкт-Петербурге 29-летний охранник бара избил 26-летнего посетителя в ходе конфликта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Пострадавшим оказался местный житель.

Инцидент произошел на Белградской улице ранним утром. Охранника бара задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

