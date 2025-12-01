Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета

Президент США Дональд Трамп может уволить главу Пентагона Пита Хегсета в случае возникновения личных противоречий, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что слухи об отставках в Соединенных Штатах длятся не первый месяц.

Слухи об отставках в США идут уже месяцами. Сейчас появилась информация об отстранении Хегсета. Слухи об отставке Стива Уиткоффа (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) появились с лета. Важно другое: чтобы этот человек был лоялен Трампу. Прямых скандалов между Хегсетом и главой Белого дома не возникало. Если глава Пентагона станет неугоден Трампу, то его уволят. Поэтому именно лояльность будет важна, — пояснил Блохин.

Он отметил, что достоверной информации о реальных разногласиях в администрации США нет, а тема возможной отставки Хегсета активно муссируется в медиа. По его мнению, подобные слухи среди прочего могут быть использованы политическими оппонентами главы Белого дома.

Мы не знаем, есть ли внутри администрации Трампа противоречия или нет. Знаем только версии газет о том, что Хегсета уберут и поставят вместо него Дэниела Дрисколла (министра армии США. — NEWS.ru), который сам не хочет на этот пост. Это все слухи. Но, скорее всего, демократы будут пытаться раскручивать ситуацию, чтобы ударить не только по Трампу, но и по самой республиканской администрации. Хотя можно вспомнить, как представители демпартии воевали в Югославии: Барак Обама (экс-президент США. — NEWS.ru) тоже участвовал в этих войнах, — подытожил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что его администрация проверит сообщения СМИ, согласно которым Хегсет якобы отдал приказ добить выживших после удара американской армии по катеру в Карибском море. По его словам, глава Пентагона уверяет, что не отдавал такого приказа.