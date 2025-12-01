День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 14:30

Политолог ответил, при каком условии Трамп может уволить Хегсета

Политолог Блохин: Трамп может уволить Хегсета в случае личных противоречий

Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп может уволить главу Пентагона Пита Хегсета в случае возникновения личных противоречий, предположил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что слухи об отставках в Соединенных Штатах длятся не первый месяц.

Слухи об отставках в США идут уже месяцами. Сейчас появилась информация об отстранении Хегсета. Слухи об отставке Стива Уиткоффа (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) появились с лета. Важно другое: чтобы этот человек был лоялен Трампу. Прямых скандалов между Хегсетом и главой Белого дома не возникало. Если глава Пентагона станет неугоден Трампу, то его уволят. Поэтому именно лояльность будет важна, — пояснил Блохин.

Он отметил, что достоверной информации о реальных разногласиях в администрации США нет, а тема возможной отставки Хегсета активно муссируется в медиа. По его мнению, подобные слухи среди прочего могут быть использованы политическими оппонентами главы Белого дома.

Мы не знаем, есть ли внутри администрации Трампа противоречия или нет. Знаем только версии газет о том, что Хегсета уберут и поставят вместо него Дэниела Дрисколла (министра армии США. — NEWS.ru), который сам не хочет на этот пост. Это все слухи. Но, скорее всего, демократы будут пытаться раскручивать ситуацию, чтобы ударить не только по Трампу, но и по самой республиканской администрации. Хотя можно вспомнить, как представители демпартии воевали в Югославии: Барак Обама (экс-президент США. — NEWS.ru) тоже участвовал в этих войнах, — подытожил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что его администрация проверит сообщения СМИ, согласно которым Хегсет якобы отдал приказ добить выживших после удара американской армии по катеру в Карибском море. По его словам, глава Пентагона уверяет, что не отдавал такого приказа.

США
Дональд Трамп
Пит Хегсет
отставки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел решение проблемы Долиной и Лурье из-за квартиры
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Он же из Аргентины»: беременная Лерчек о неожиданной мечте бойфренда
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.