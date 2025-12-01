В российском регионе нашли покойника в списке голосующих Хинштейн поручил разобраться с внесением покойника в голосование по ФКГС

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил разобраться в ситуации, когда покойного сотрудника городского собрания внесли в список голосования за общественные территории. Во время заседания регионального правительства он отметил, что умершего в 2023 году Игоря Стебняева включили в список голосующих по проекту «Формирование комфортной городской среды».

При голосовании по ФКГС — «Формирование комфортной городской среды» — были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых. <…> В работе комиссии по благоустройству участвовал Игорь Стебняев, возглавлявший организацию «Народное ЖКХ». К сожалению, в 2023 году он скончался, — рассказал Хинштейн.

Губернатор призвал привлечь виновных к ответственности. Глава Курска Евгений Маслов подтвердил, что Стебняев голос не подавал, однако по-прежнему фигурировал в перечне членов комиссии. Он также пообещал не допустить подобных инцидентов в будущем.

Ранее Хинштейн сообщил, что несколько десятков сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области были уволены из-за уголовного прошлого. Хинштейн добавил, что закрывшиеся вакансии собираются заполнять через программы «Курск! Герои» и «Губернаторский резерв».