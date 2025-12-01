День матери
01 декабря 2025 в 15:07

В Госдуме придумали, как снизить число подростковых тяжких преступлений

Депутат Буцкая: подростков-правонарушителей важно оградить от вредного влияния

Подростков, совершивших тяжкие правонарушения, важно оградить от вредного влияния, заявила «Ридусу» депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее мнению, в борьбе с детской преступностью следует делать акцент именно на профилактике.

Чтобы подростки не совершали тяжких правонарушений, необходимо проводить профилактику. Мы предлагаем переформатировать центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в центры профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Необходимо оградить подростков от вредного влияния, — отметила Буцкая.

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже готов. Его отправили для оценки в регионы. Депутат также добавила, что важно создать условия для всестороннего развития трудных подростков.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко заявил, что подростки, систематически совершающие насильственные преступления, должны отвечать перед законом, как взрослые. Он уточнил, что речь идет о молодых людях, которые не поддаются перевоспитанию и совершают тяжкие преступления.

