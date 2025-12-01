На Украине производителям алкоголя грозит штраф за одно слово на этикетке

Производителей алкоголя на Украине с 2026 года начнут штрафовать за использование слова «коньяк» вместо «бренди», пишет «24 Канал». Такое требование закреплено в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом и вступит в силу после завершения 10-летнего переходного периода.

Согласно документу, термин «коньяк» может использоваться только для продукции, произведенной во французском регионе Коньяк. Все остальные напитки должны маркироваться как бренди.

Отраслевые эксперты отмечают, что не все украинские компании готовы к полной смене названия: по оценкам производителей, ребрендинг может снизить продажи на 25–50%. Стоимость полной кампании, включая информирование покупателей, оценивается в €500–600 тыс. (45–54 млн рублей) на каждое предприятие.

По данным Минэкономики, продлевать срок переходного периода Украина не собирается. После 1 января 2026 года за каждый факт нарушения производителям будет грозить штраф от 43 235 до 129 705 гривен (79 тыс. — 237 тыс. рублей).

Магазины смогут продавать продукцию с маркировкой «коньяк», выпущенную до указанной даты, до полного исчерпания запасов. При повторной проверке штрафы будут назначаться заново, а за неправильную маркировку розничной точки предусмотрена ответственность по линии защиты прав потребителей.

