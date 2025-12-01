День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 15:28

Семь российских городов введут туристический сбор с 2026 года

Читайте нас в Дзен

Ряд российских городов принял решение ввести туристический сбор, который начнёт действовать с 2026 года, решения об этом местные депутаты приняли в ноябре, сообщают «Ведомости». Налог вводят Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, Самара, Тольятти и Жигулевск.

Ставка налога в большинстве городов составит 2% от налоговой базы. В Тольятти ставка составит с апреля по сентябрь 1% Самаре и 0,5% в остальные месяцы, в Самаре – 1% в течение всего года.

По словам возглавляющего профильную комиссию в Нижнем Новгороде Сергея Пляскина, введение туристического сбора рассматривается не только как экономическая мера. Это также дань справедливости, так как туристический сбор позволит гостям внести вклад в развитие инфраструктуры города, отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют вводить туристический налог. Он пояснил, что валовый продукт от туризма в городе составляет 1,7 трлн в год, поэтому необходимости в дополнительных сборах нет. Градоначальник считает, что для развития этой сферы важно не взимать плату за въезд, а создавать нужные условия для приезжающих.

туристический сбор
налоги
туризм
Нижний Новгород
Самара
Ижевск
Воронеж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минск вызвал представителя Литвы в МИД после инцидента с БПЛА
Родителям дали советы, как привить детям основы правильного питания
Вылетевший из Литвы БПЛА рухнул в белорусском Гродно
«Ни ответа, ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком
Игривые гении: характеристика людей, рожденных в год Обезьяны
В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»
«Калашников» сообщил о выполнении крупного контракта по беспилотникам
Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти
Автоэксперт объяснил, почему в России нет трасс без ограничения скорости
Украинские мигранты начали кошмарить жителей Варшавы
Пономарев призвал «Спартак» и «Динамо» назначить российских тренеров
Бывшего заместителя губернатора Кубани лишают мандата в ГД из-за взяток
Эксперт раскрыл, сколько на самом деле мяса едят россияне
«Запад ищет деньги»: экс-нардеп о слухе про отставку Зеленского в Новый год
Петербуржца задержали за угрозы ножом сотруднику полиции
Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице
Экономист оценил идею разрешить тратить маткапитал на путешествия
Эксперт оценил возможный рост цен на мясо перед новогодними праздниками
«Нам нужна футбольная команда»: Лерчек раскрыла мечту бойфренда-аргентинца
«Едем на УЗИ»: Лерчек рассказала, кто помог ей выбить «путевку» к врачу
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.