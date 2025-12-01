Семь российских городов введут туристический сбор с 2026 года

Ряд российских городов принял решение ввести туристический сбор, который начнёт действовать с 2026 года, решения об этом местные депутаты приняли в ноябре, сообщают «Ведомости». Налог вводят Воронеж, Нижний Новгород, Ижевск, Курск, Самара, Тольятти и Жигулевск.

Ставка налога в большинстве городов составит 2% от налоговой базы. В Тольятти ставка составит с апреля по сентябрь 1% Самаре и 0,5% в остальные месяцы, в Самаре – 1% в течение всего года.

По словам возглавляющего профильную комиссию в Нижнем Новгороде Сергея Пляскина, введение туристического сбора рассматривается не только как экономическая мера. Это также дань справедливости, так как туристический сбор позволит гостям внести вклад в развитие инфраструктуры города, отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют вводить туристический налог. Он пояснил, что валовый продукт от туризма в городе составляет 1,7 трлн в год, поэтому необходимости в дополнительных сборах нет. Градоначальник считает, что для развития этой сферы важно не взимать плату за въезд, а создавать нужные условия для приезжающих.