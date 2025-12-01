В ВОЗ предложили включить тест на ВИЧ в программу диспансеризации

Тестирование на ВИЧ необходимо включить в программу диспансеризации населения, заявил NEWS.ru профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. По его словам, это особенно актуально в свете появления нового блока по оценке репродуктивного здоровья.

Я бы поставил вопрос о включении теста на ВИЧ в программу диспансеризации. Тем более что у нас уже появилось дополнение к программе — это оценка репродуктивного здоровья и мужчин, и женщин. Ведь на сегодняшний день эффективное лечение существует. Излечиться полностью невозможно, но вирус можно так подавить, что человек становится безопасным для окружающих. Поэтому этой проблеме нужно просто уделить больше внимания, — пояснил Демин.

По его мнению, ключевым вопросом в борьбе с ВИЧ становится не только доступность тестов, но и системная просветительская работа. Он добавил, что необходимо разрабатывать новые форматы информирования граждан об инфекции.

Помимо тестов на ВИЧ, нужно, конечно, уделить внимание просветительскому аспекту. Сейчас какие-то программы прекращены, поскольку они не соответствуют традиционным ценностям. Нужно разработать новые, чтобы они не нарушали закон, но при этом повышали осведомленность граждан. К сожалению, это проблема не только наркоманов или людей с сомнительным образом жизни, когда часто сменяются партнеры. Заразиться может и порядочный человек, — подытожил Демин.

Ранее главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус заявил, что возможность лечить вирус иммунодефицита человека одной инъекцией раз в полгода уже существует и заменяет прежнюю схему с «горстью таблеток». Он уточнил, что подобный подход является лишь началом в лечении больных.