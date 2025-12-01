День матери
01 декабря 2025 в 14:55

Стали известны подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала

Танкер Mersin получил повреждения в результате четырех взрывов

Танкер Mersin, находящийся у берегов Сенегала, получил повреждения корпуса в результате четырех внешних взрывов, сообщила пресс-служба компании Beşiktaş Denizcilik. В заявлении сказано, что судно остается безопасным и стабильным и не представляет угрозы для навигации.

Около 23:45 по мск 27 ноября 2025 года, когда судно находилось на якоре у побережья Дакара (Сенегал), произошли четыре внешних взрыва, что привело к попаданию забортной воды в машинное отделение. Ситуация была немедленно взята под контроль, и мы подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности. Пострадавших нет, погибших нет, загрязнения окружающей среды нет, — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что у берегов Сенегала начал тонуть танкер, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительной информации, судно перевозит нефть. Длина танкера составляет 183 метра, ширина — 32 метра, грузоподъемность — 50 тыс. тонн сырой нефти. Судно ходит под флагом Панамы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападения украинских сил на нефтяные танкеры носят вопиющий характер. Он назвал эту операцию посягательством на суверенитет Турции.

