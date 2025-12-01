День матери
Скончался бывший главный тренер «Кайрата»

Бывший главный тренер клуба «Кайрат» Кирилл Кекер умер на 47-м году жизни

Бывший главный тренер алматинского футбольного клуба «Кайрат» и юношеской сборной Казахстана (U-19) Кирилл Кекер скончался на 47-м году жизни, сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола. Причины смерти Кекера не уточняются.

Федерация назвала смерть 46-летнего специалиста печальным событием для всего казахстанского футбольного сообщества, отметив его профессионализм и добросовестный труд.

Он глубоко понимал тонкости игры, умел работать с молодежью, был требовательным и инициативным тренером, внесшим вклад в формирование характера и профессионального роста многих футболистов, — рассказали в федерации.

Кекер занимал пост главного тренера «Кайрата» с 2022 по 2024 год. Его последним местом работы была юношеская сборная Казахстана, которую он вывел в элитный отборочный раунд чемпионата Европы 2026 года. Ранее он также возглавлял казахстанский клуб «Гефест».

Ранее из жизни ушел легендарный футболист Никита Симонян. Он занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Симонян также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

