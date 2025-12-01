У российского футболиста остановилось сердце во время матча

У российского футболиста остановилось сердце во время матча Baza: в Уфе во время матча умер футболист из-за оторвавшегося тромба

В Уфе во время футбольного матча Открытой любительской лиги умер 36-летний спортсмен, сообщает Sport Baza. По его информации, предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

В материале говорится, что игрок почувствовал резкое недомогание и потерял сознание прямо на поле. Прибывшие медики оперативно приступили к реанимационным мероприятиям, однако спасти мужчину не удалось, пишет канал.

Ранее стало известно, что у бывшего капитана ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина диагностировали онкологию желудка. Источник ТАСС сообщил, что футболисту сделали операцию в Германии. Российская премьер-лига объявила о сборе средств для помощи семье футболиста. Алдонину 45 лет, большую часть карьеры он провел в ЦСКА. Он сыграл 315 матчей и завоевал Кубок УЕФА, пять Кубков России, четыре Суперкубка и два чемпионских титула.

Позже дочь бывшего футболиста Вера Алдонина опубликовала официальное обращение, касающееся диагноза ее отца. В своем посте Вера поблагодарила всех за оказанную поддержку и сообщила, что семья приняла решение воздержаться от любых комментариев относительно состояния здоровья спортсмена.