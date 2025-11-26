День матери
26 ноября 2025 в 16:56

Чиновника Минпрома Башкирии задержали по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Уфе по делу о взятке под стражу взят начальник отдела Министерства промышленности и энергетики Башкирии, сообщили в СУ СК РФ по республике. По версии следствия, чиновник потребовал деньги за содействие в подписании документов по выполненным работам.

Предъявлено обвинение начальнику отдела административно-технического обеспечения и лицензирования Министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан в получении взятки, совершенном с вымогательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант потребовал 100 тыс. рублей от исполнителя за содействие в подписании актов приема-передачи работ. Обвиняемого задержали, когда он получил 50 тыс. рублей. По местам жительства и работы фигуранта провели обыски.

Ранее сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей России. Специалисты рассмотрели представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение этого дела.

