28 ноября 2025 в 09:49

Поток валюты в Россию резко просел

Российские экспортеры снизили объемы валютной выручки на 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выручка российских экспортеров, подпадающих под президентский указ об обязательной продаже валюты, снизилась на 15% в первую неделю ноября, пишет РБК со ссылкой на источники. За период с 3 по 9 ноября компании получили эквивалент 252,7 млрд рублей, что меньше средненедельного значения октября.

Из этой суммы 106 млрд рублей пришлись на рублевые поступления. Остальная часть — валютная выручка, рассчитанная по среднему курсу Центробанка. Указ об обязательной продаже валюты предусматривает контроль за объемами и сроками операций, напоминают источники.

В случае дальнейшего падения притока валюты в Россию рубль может снова ослабнуть, а доллар и евро — подрасти, что ударит по ценам на импортные товары и материалы. Бизнесу будет дороже закупать все зарубежные товары, а это может разогнать инфляцию.

Ранее финансовый эксперт Евгений Егоров заявил, что нормализация геополитической ситуации может спровоцировать резкое ослабление российского рубля. По его мнению, достижение международных договоренностей способно стимулировать отток капитала и создать предпосылки для значительного снижения курса национальной валюты.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина между тем заявила об отсутствии существенного переукрепления курса рубля. Глава регулятора отметила, что ослабление национальной валюты способно оказать негативное влияние на бюджет, поскольку и увеличивает рублевые доходы от сырьевого сектора, и одновременно стимулирует инфляционные процессы.

