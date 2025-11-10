В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами

Взлом главного мессенджера ВСУ Sonata — это очень успешный ход российских хакеров, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, современные конфликты идут как в реальной жизни, так и онлайн, поэтому лишение противника возможности общаться может существенно повлиять на ход боевых действий.

Конечно, есть резервные классические средства связи, но они существуют давно, а значит, мы прекрасно умеем им противодействовать. Украинский мессенджер «Соната» выглядел удобным и простым способом связываться с другими подразделениями и командирами, и теперь ВСУ в некотором смысле отброшены назад во времени. Если совместными усилиями наших военных инженеров и хакеров удается прервать связь между частями ВСУ, то это ставит противника в критическое положение, — сказал Толмачев.

По мнению Толмачева, после взлома Sonata у ВСУ фактически не осталось адекватных альтернатив. Переписка в гражданских соцсетях, подчеркнул депутат, сопряжена с риском утечки данных, а перемещение «гонцов» с донесениями по огромной линии фронта потребует большого количества времени и лишит украинскую армию оперативности.

Нарушить связь в войсках врага — это сделать еще один большой шаг к победе, — подчеркнул Толмачев.

Ранее стало известно, что главный мессенджер ВСУ взломали российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron. По данным Telegram-канала Mash, теперь украинские бойцы не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.