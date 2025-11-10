Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 19:31

В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами

Депутат Толмачев назвал взлом мессенджера ВСУ Sonata успешным ходом хакеров РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взлом главного мессенджера ВСУ Sonata — это очень успешный ход российских хакеров, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, современные конфликты идут как в реальной жизни, так и онлайн, поэтому лишение противника возможности общаться может существенно повлиять на ход боевых действий.

Конечно, есть резервные классические средства связи, но они существуют давно, а значит, мы прекрасно умеем им противодействовать. Украинский мессенджер «Соната» выглядел удобным и простым способом связываться с другими подразделениями и командирами, и теперь ВСУ в некотором смысле отброшены назад во времени. Если совместными усилиями наших военных инженеров и хакеров удается прервать связь между частями ВСУ, то это ставит противника в критическое положение, — сказал Толмачев.

По мнению Толмачева, после взлома Sonata у ВСУ фактически не осталось адекватных альтернатив. Переписка в гражданских соцсетях, подчеркнул депутат, сопряжена с риском утечки данных, а перемещение «гонцов» с донесениями по огромной линии фронта потребует большого количества времени и лишит украинскую армию оперативности.

Нарушить связь в войсках врага — это сделать еще один большой шаг к победе, — подчеркнул Толмачев.

Ранее стало известно, что главный мессенджер ВСУ взломали российские хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron. По данным Telegram-канала Mash, теперь украинские бойцы не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.

СВО
связь
РЭБ
наступление ВС РФ
потери ВСУ
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.