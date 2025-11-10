Гоблин рассказал, куда не надо ездить отдыхать россиянам Блогер Пучков: россиянам не нужно ездить в Турцию, так как это страна НАТО

Россияне не должны ездить на отдых в Турцию, заявил в соцсети «ВКонтакте» блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Он напомнил, что эта страна является членом НАТО.

В страну НАТО. <…> Не надо туда ездить. Вот не надо, и все, — обратился к россиянам переводчик.

Так же, по его мнению, не нужно оставлять деньги в Египте, где и сейчас «готовят исламских террористов». Пучков считает, что россиянам следует проводить отпуск в дружественных странах, например во Вьетнаме или Северной Корее.

Ранее турэксперт Лара Ковалькова заявляла, что российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты главного преимущества — доступности цен. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве.

До этого сообщалось, что после снятия визовых ограничений интерес к новогодним турам в Китай вырос на 30%. Он стал самым популярным направлением для отдыха на зимних праздниках. Россияне выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсии по ключевым достопримечательностям.