Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 18:42

Гоблин рассказал, куда не надо ездить отдыхать россиянам

Блогер Пучков: россиянам не нужно ездить в Турцию, так как это страна НАТО

Пляж Клеопатры, Аланья, Турция Пляж Клеопатры, Аланья, Турция Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Россияне не должны ездить на отдых в Турцию, заявил в соцсети «ВКонтакте» блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин). Он напомнил, что эта страна является членом НАТО.

В страну НАТО. <…> Не надо туда ездить. Вот не надо, и все, — обратился к россиянам переводчик.

Так же, по его мнению, не нужно оставлять деньги в Египте, где и сейчас «готовят исламских террористов». Пучков считает, что россиянам следует проводить отпуск в дружественных странах, например во Вьетнаме или Северной Корее.

Ранее турэксперт Лара Ковалькова заявляла, что российские туристы все реже выбирают Белоруссию для отдыха, отдавая предпочтение другим направлениям из-за утраты главного преимущества — доступности цен. По ее словам, если раньше страна считалась бюджетной альтернативой Европе, то сейчас цены на проживание в минских отелях сравнялись со стоимостью гостиниц в Праге или Варшаве.

До этого сообщалось, что после снятия визовых ограничений интерес к новогодним турам в Китай вырос на 30%. Он стал самым популярным направлением для отдыха на зимних праздниках. Россияне выбирают как пляжный отдых на острове Хайнань, так и экскурсии по ключевым достопримечательностям.

Россия
Дмитрий Пучков
туристы
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Индии сообщили о росте числа погибших при взрыве в Нью-Дели
Мужчина упал на рельсы метро и умер
Дочь 88-летней Эдиты Пьехи раскрыла состояние здоровья матери
Поставляли мясо в рестораны? В Москве задержали похитителей собак, детали
В Финляндии нашли лишенных лицензий за рубежом врачей
Трамп пообещал вознаграждение не участвовавшим в шатдауне авиадиспетчерам
В Госдуме оценили взлом главного мессенджера ВСУ российскими хакерами
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир
В ДНР осудили колумбийских наемников ВСУ
Россия покажет всему миру сотни экспонатов военной техники
Операторы будут «отрубать» связь по указу ФСБ? Как это работает, детали
В Сочи признали неподготовленность города к грузопассажирским судам
Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка
«Я не давал отпор»: сын Децла рассказал о травле со стороны фанатов Тимати
В столичной высотке затопило 14 этажей
В Госдуме нашли альтернативу для СНИЛС и ОМС
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию
Довели до гангрены: девушка лишилась рук из-за шерстяных колготок
«Охлаждение» сим-карт россиян заработало
Суд подтвердил законность приговора посмертно осужденного Хачатуряна
Дальше
Самое популярное
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый
Семья и жизнь

Напиток здоровья и красоты: самым полезным сортом чая оказался не зеленый

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту
Семья и жизнь

Лучше чизкейка — готовим заливной пирог с творогом по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.