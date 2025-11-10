Тарасова раскрыла, зачем российских фигуристов внесли в базу «Миротворца» Тарасова: Киев хочет помешать выступлению Гуменника и Дикиджи на Олимпиаде

Российские фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи могли быть внесены в базу украинского ресурса «Миротворец» из-за своих успехов, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, которые передал ТАСС, спортсмены могут удачно выступить на Олимпиаде в Италии.

Думаю, что Дикиджи внесли в базу в связи с тем, как он откатал [на этапе Гран-при России в Казани] уникальным образом программу. С этим катанием можно попасть на пьедестал Олимпиады, – заявила она.

Гуменник, которому 23 года, дважды побеждал в финалах Гран-при России и становился призером национальных чемпионатов. В сентябре он обеспечил себе участие в Олимпиаде-2026, выиграв отборочный турнир в Пекине. Дикиджи, которому 21 год, является действующим чемпионом страны и неоднократным победителем российских этапов Гран-при.

Ранее Гуменника и Дикиджи внесли в базу «Миротворца». Их обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке СВО

Двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины». Известно, что спортсмен выиграл две золотые медали в Токио.