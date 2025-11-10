В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию

Пресс-атташе сборной Чили по футболу Давид Муньос в беседе с изданием «Чемпионат» рассказал, что рекордсмен национальной команды Алексис Санчес не поехал матч с Россией из-за травмы. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Алексис Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается, — заявил Муньос.

36-летний футболист является капитаном чилийской национальной команды. Ему принадлежат исторические рекорды по матчам и голам за сборную. В 168 играх Санчес забил 51 мяч.

