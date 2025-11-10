Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В сборной Чили раскрыли, почему рекордсмен команды не поедет в Россию

Рекордсмен сборной Чили Санчес не поедет на матч с Россией из-за травмы

Алексис Санчес Алексис Санчес Фото: Nayra Halm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-атташе сборной Чили по футболу Давид Муньос в беседе с изданием «Чемпионат» рассказал, что рекордсмен национальной команды Алексис Санчес не поехал матч с Россией из-за травмы. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Алексис Санчес остался в Севилье. Он травмирован, сейчас восстанавливается, — заявил Муньос.

36-летний футболист является капитаном чилийской национальной команды. Ему принадлежат исторические рекорды по матчам и голам за сборную. В 168 играх Санчес забил 51 мяч.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru назвал «Балтику» главным открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также отметил, что главным разочарованием для него стало «Динамо» и заявил, что ожидал большего от коллектива с таким хорошим составом.

До этого экс-футболист раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

