10 ноября 2025 в 18:47

Солдаты Южной группировки войск Российской Федерации поразили подразделение бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские военнослужащие также заняли более выгодные рубежи и боевые позиции.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее журналист Пол Стейган сообщал, что норвежские вооруженные силы обвиняются в сотрудничестве с украинским полком «Азов» в области обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Репортер отметил, что официальные источники подтверждают факт обучения норвежских военных украинскими инструкторами, однако не уточняют, с какими именно подразделениями осуществляется взаимодействие.

До этого в Росгвардии информировали, что на территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» в ходе инженерной разведки было обнаружено неизвестное помещение, которое использовалось солдатами националистического батальона «Азов». Специалисты ведомства зафиксировали в подвальных помещениях многочисленные следы пребывания украинских националистов.

