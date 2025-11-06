Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 18:33

В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»

Росгвардия обнаружила на «Азовстали» бывший пункт базирования бойцов «Азова»

Металлургический комбинат «Азовсталь» Металлургический комбинат «Азовсталь» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ходе инженерной разведки на территории мариупольского завода «Азовсталь» было выявлено ранее неизвестное помещение, использовавшееся бойцами нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба Росгвардии. Специалисты ведомства обнаружили в подвальных помещениях многочисленные свидетельства пребывания там украинских националистов.

Среди изъятых предметов находились боеприпасы различного типа, гранаты и взрыватели, частично поврежденные в результате возгораний. Также были найдены вещи с нацистской символикой, оставленные «азовцами» при отступлении. Все обнаруженные взрывоопасные объекты немедленно изъяли для утилизации.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на завершение активной фазы боевых действий, работа по очистке территории предприятия продолжается на регулярной основе. Специалисты Росгвардии систематически обезвреживают мины-ловушки и другие опасные находки, чтобы обеспечить безопасность будущих работ на промышленном объекте.

Ранее бывший украинский военный с позывным Орел раскрыл, как члены нацбатальона «Азов» выполняли роль заградотряда для солдат ВСУ под Красноармейском (Покровском). Сейчас военный сражается на стороне ВС России в добровольческом отряде.

Россия
Мариуполь
Росгвардия
Азовсталь
Азов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Слуцкая оценила перспективы Камила Валиевой после возращения в спорт
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.