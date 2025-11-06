В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»

В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали» Росгвардия обнаружила на «Азовстали» бывший пункт базирования бойцов «Азова»

В ходе инженерной разведки на территории мариупольского завода «Азовсталь» было выявлено ранее неизвестное помещение, использовавшееся бойцами нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила пресс-служба Росгвардии. Специалисты ведомства обнаружили в подвальных помещениях многочисленные свидетельства пребывания там украинских националистов.

Среди изъятых предметов находились боеприпасы различного типа, гранаты и взрыватели, частично поврежденные в результате возгораний. Также были найдены вещи с нацистской символикой, оставленные «азовцами» при отступлении. Все обнаруженные взрывоопасные объекты немедленно изъяли для утилизации.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на завершение активной фазы боевых действий, работа по очистке территории предприятия продолжается на регулярной основе. Специалисты Росгвардии систематически обезвреживают мины-ловушки и другие опасные находки, чтобы обеспечить безопасность будущих работ на промышленном объекте.

Ранее бывший украинский военный с позывным Орел раскрыл, как члены нацбатальона «Азов» выполняли роль заградотряда для солдат ВСУ под Красноармейском (Покровском). Сейчас военный сражается на стороне ВС России в добровольческом отряде.