10 ноября 2025 в 18:45

Военэксперт раскрыл, какое значение имеет взлом главного мессенджера ВСУ

Военэксперт Сивков назвал важным сбой в коммуникации ВСУ благодаря взлому Sonata

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже краткосрочный взлом средств коммуникации ВСУ очень важен для ведения боевых действий на полях СВО, сказал NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. Так он прокомментировал информацию о том, что российским хакерам удалось вывести из строя мессенджер Sonata, через который украинские военные передавали важные данные о положении дел на фронте.

То, что произошел взлом, — очень хорошо, но украинцы постараются все устранить. Однако даже краткосрочный сбой очень важен при ведении эффективных боевых действий. Наши ребята молодцы, — подчеркнул Сивков.

Аналитик подчеркнул, что такие успехи отечественных хакеров надо обязательно развивать.

Направление информационной войны стоит усиливать. Если наши хакеры нашли дорожку, значит, нужно делать из улицы проспект, — уверен Сивков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что хакеры из группировок PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный мессенджер ВСУ Sonata. По его информации, теперь украинские бойцы не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях своих подразделений.

