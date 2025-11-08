«Невероятный скандал»: армию Норвегии заподозрили в связях с «Азовом»

Норвежскую армию заподозрили в сотрудничестве с украинским полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в сфере обучения использованию беспилотных летательных аппаратов, заявил журналист Пол Стейган в своей статье на портале Steigan. По его словам, официальные источники сообщают об обучении норвежских военных украинскими инструкторами, но не называют конкретных подразделений.

Журналист подчеркивает серьезность возможных последствий для Норвегии в случае подтверждения такой связи. По его мнению, от подобных обвинений невозможно просто отмахнуться.

Если окажется, что норвежскую армию и ополчение действительно тренируют нацистские эксперты из «Азова», это будет просто невероятный скандал. Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты, — сказано в публикации.

Ранее СМИ писали, что Норвегия рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере €100 млрд. Осло может использовать часть средств своего национального инвестиционного фонда, являющегося крупнейшим в мире, в качестве обеспечения по займу. Норвежские власти болезненно восприняли критические замечания со стороны Дании и других европейских государств. Критики утверждали, что страна — член НАТО извлекает экономическую выгоду из конфликта на Украине.