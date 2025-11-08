Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 18:48

«Невероятный скандал»: армию Норвегии заподозрили в связях с «Азовом»

Steigan: украинский нацбат «Азов» может обучать норвежских военных

Военнослужащий армии Норвегии Военнослужащий армии Норвегии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Норвежскую армию заподозрили в сотрудничестве с украинским полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в сфере обучения использованию беспилотных летательных аппаратов, заявил журналист Пол Стейган в своей статье на портале Steigan. По его словам, официальные источники сообщают об обучении норвежских военных украинскими инструкторами, но не называют конкретных подразделений.

Журналист подчеркивает серьезность возможных последствий для Норвегии в случае подтверждения такой связи. По его мнению, от подобных обвинений невозможно просто отмахнуться.

Если окажется, что норвежскую армию и ополчение действительно тренируют нацистские эксперты из «Азова», это будет просто невероятный скандал. Впервые со времен немецкой оккупации нашу армию будут обучать нацисты, — сказано в публикации.

Ранее СМИ писали, что Норвегия рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере €100 млрд. Осло может использовать часть средств своего национального инвестиционного фонда, являющегося крупнейшим в мире, в качестве обеспечения по займу. Норвежские власти болезненно восприняли критические замечания со стороны Дании и других европейских государств. Критики утверждали, что страна — член НАТО извлекает экономическую выгоду из конфликта на Украине.

Азов
Норвегия
Европа
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Готовим «ленивый штрудель» в лаваше с грушей и корицей
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.