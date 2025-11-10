Политолог раскрыл, к чему приведут обыски у «кошелька» Зеленского Политолог Скачко: обыски НАБУ у Миндича не приведут к краху Зеленского

Несмотря на обыски у украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, самому президенту Украины пока ничего не угрожает, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Он не исключил, что интерес антикоррупционных органов к предпринимателю мог появиться с подачи США, однако Запад таким образом лишь пытается оказать давление на главу республики.

Обыски среди близких соратников Зеленского еще не означают его краха. Пока Зеленский нужен Западу, его будут удерживать на посту, даже если он всю Украину украдет, продаст, раздробит. Зеленский — это «человек-функция», служащий интересам Запада, а не президент, — подчеркнул эксперт.

Скачко назвал историю с обысками у Миндича «классической схемой», используемой Соединенными Штатами.

А недавние скандалы с «прослушками» и публикацией видео — это лишь продолжение той же истории. «Марлезонский балет» будет иметь и третью, и четвертую части, пока Зеленский готов продолжать воевать с Россией, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули с обыском к Миндичу, который успел еще до начала следственных действий выехать в Европу. «Визит» был нанесен и экс-министру энергетики, действующему главе Минюста Герману Галущенко.