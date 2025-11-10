Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей

Заливной пирог с сыром на кефире — пошаговый рецепт

Хотите поразить семью и друзей невероятно вкусной выпечкой? Тогда попробуйте приготовить заливной пирог с сыром на кефире! Этот рецепт прост в исполнении, а результат вас точно удивит: мягкое, воздушное тесто и тягучий сырный слой делают его идеальным вариантом для завтрака, перекуса или угощения к чаю.

Ингредиенты

Для теста:

кефир — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

сыр твердый — 200 г;

зелень (укроп, петрушка) — по желанию;

соль и перец — на свой вкус;

растительное масло для смазывания формы.

Заливной пирог с сыром на кефире — вкусная выпечка для всей семьи

Пошаговый рецепт

Трем сыр на крупной терке. Если решили взять зелень, то мелко ее шинкуем и смешиваем с сыром. Добавляем немного перца на свой вкус. В большой емкости взбиваем яйца с солью. Вливаем кефир и растительное масло, тщательно перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто — в итоге оно должно стать похожим на густую сметану. Разогреваем духовой шкаф до 180 °C. Форму для запекания смазываем маслом. Выливаем половину теста в формочку, равномерно распределяем натертый сыр с зеленью, после заливаем оставшимся тестом. Разравниваем поверхность. Выпекаем пирог примерно 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она сухая, то пирог готов. Даем пирогу чуть-чуть остыть, затем нарезаем его на порции. Он вкусен как в теплом, так и в холодном виде. Подавать можно со сметаной, чесночным соусом или свежими овощами.

Заливной пирог с сыром на кефире

Секреты вкусного пирога

Для еще более насыщенного вкуса используйте смесь нескольких видов сыра: твердого, моцареллы и брынзы.

Можно добавить в начинку немного чеснока или оливок для пикантности.

Для румяной корочки перед выпечкой посыпьте пирог кунжутом или натертым сыром.

