Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 20:44

Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей

Заливной пирог с сыром на кефире — пошаговый рецепт Заливной пирог с сыром на кефире — пошаговый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите поразить семью и друзей невероятно вкусной выпечкой? Тогда попробуйте приготовить заливной пирог с сыром на кефире! Этот рецепт прост в исполнении, а результат вас точно удивит: мягкое, воздушное тесто и тягучий сырный слой делают его идеальным вариантом для завтрака, перекуса или угощения к чаю.

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

  • сыр твердый — 200 г;
  • зелень (укроп, петрушка) — по желанию;
  • соль и перец — на свой вкус;
  • растительное масло для смазывания формы.

Заливной пирог с сыром на кефире — вкусная выпечка для всей семьи Заливной пирог с сыром на кефире — вкусная выпечка для всей семьи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пошаговый рецепт

  1. Трем сыр на крупной терке. Если решили взять зелень, то мелко ее шинкуем и смешиваем с сыром. Добавляем немного перца на свой вкус.
  2. В большой емкости взбиваем яйца с солью. Вливаем кефир и растительное масло, тщательно перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто — в итоге оно должно стать похожим на густую сметану.
  3. Разогреваем духовой шкаф до 180 °C. Форму для запекания смазываем маслом. Выливаем половину теста в формочку, равномерно распределяем натертый сыр с зеленью, после заливаем оставшимся тестом. Разравниваем поверхность.
  4. Выпекаем пирог примерно 35–40 минут до золотистого цвета. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она сухая, то пирог готов.
  5. Даем пирогу чуть-чуть остыть, затем нарезаем его на порции. Он вкусен как в теплом, так и в холодном виде. Подавать можно со сметаной, чесночным соусом или свежими овощами.

Заливной пирог с сыром на кефире Заливной пирог с сыром на кефире Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секреты вкусного пирога

  • Для еще более насыщенного вкуса используйте смесь нескольких видов сыра: твердого, моцареллы и брынзы.
  • Можно добавить в начинку немного чеснока или оливок для пикантности.
  • Для румяной корочки перед выпечкой посыпьте пирог кунжутом или натертым сыром.

Ранее мы поделились рецептом заливного пирога с фаршем на кефире.
Читайте также
Семья уплетает эти пирожки за обе щеки — готовлю за полчаса: вот моя хитрость для быстрого теста
Общество
Семья уплетает эти пирожки за обе щеки — готовлю за полчаса: вот моя хитрость для быстрого теста
Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку
Общество
Кефирные лепешки на сковороде — рецепт проще некуда: вкуснятина с маслом и вареньем или под мясную начинку
Пирог с осетинским сыром и зеленью кадыныдзджын. Готовьте на ужин и сохраняйте рецепт. Сложное только название
Общество
Пирог с осетинским сыром и зеленью кадыныдзджын. Готовьте на ужин и сохраняйте рецепт. Сложное только название
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Семья и жизнь
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
выпечка
кефир
пироги
рецепт
рецепты
сыр
сыры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Эксперты назвали лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Салат из печени трески с сыром: пошаговый рецепт
Татарские перемячи: классический рецепт для сытного обеда
Этот заливной пирог с сыром на кефире сведет с ума ваших гостей
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: необычный рецепт
«Круть» Пелевина претендует на престижную литературную премию
Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов
Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю
Убийцы спрятали череп жертвы в игрушку Hello Kitty
У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.