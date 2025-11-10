Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Западе раскрыли, почему Зеленский не пойдет на мир

Junge Welt: от Зеленского нельзя ожидать мирных инициатив из-за националистов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит нынешнюю политику на фронте, несмотря на массовое дезертирство и недовольство населения, пишет Junge Welt. Издание отмечает, что на него оказывает давление вооруженная националистическая группа, которая требует держаться до конца и отвергает любые мирные инициативы.

Националисты вооружены, организованы и уже успели пригрозить президенту, что он не переживет невыгодный мир — ни в политическом плане, ни лично. Зеленский это знает, и потому от него не стоит ждать мирных инициатив. Они хотят «шагать дальше», пока все не обратится в щебенку, — говорится в материале.

По данным источника, жители Украины устали от военных действий, и значительная часть населения поддерживает тех, кто пытается уклониться от мобилизации. За последний год случаи дезертирства в ВСУ выросли на 80%, а случаи самовольного оставления части — в четыре раза.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Зеленский контролируется «глубинным государством» США, а не администрацией президента Дональда Трампа. По его мнению, возможности главы Белого дома влиять на украинского лидера ограничены, поскольку его привели к власти другие силы, связанные с демократической партией США.

