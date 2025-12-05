ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025

Страны ЕС не договорились о конфискации активов России

Встреча послов ЕС по конфискации активов России не принесла результатов

Переговоры послов стран Евросоюза по изъятию российских замороженных активов завершились безрезультатно, сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в кругах евродипломатии. Стороны рассматривали возможность «репарационного кредита» для Украины.

Послы провели первую дискуссию по предложению Еврокомиссии о «репарационном кредите» для Украины на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС [Coreper] в Брюсселе. Послы не приняли практических решений, — уточнил источник.

Ранее генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.

До этого представитель МИД Китая Линь Цзянь выступил против передачи российских активов Киеву и любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Совбезом ООН. Дипломат призвал все стороны создавать условия для мирных переговоров.

