На Западе указали, чего на самом деле хотят и боятся украинцы Аналитик Джулиани: украинцы хотят завершения конфликта, но боятся сказать

Журналист и геополитический аналитик Анджело Джулиано в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что среди рядовых граждан Украины распространено стремление к миру, однако они вынуждены скрывать свою позицию. По его словам, люди опасаются выражать такие мысли даже в частных беседах из-за риска преследований.

Большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют, — написал он.

Как уточнил Джулиано, это является частью «ужасающей реальности» полицейского государства, в котором они живут. Аналитик обвинил в его создании президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что за 11 лет действий Киева погибли 7147 мирных жителей. СК возбудил 8759 дел, 890 из которых завершены. Обвиняемыми стали 1205 украинских военных, 1053 из них осуждены, 64 — пожизненно.