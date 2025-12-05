ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 21:15

«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной

Бледанс усомнилась в справедливости хейта в адрес Долиной

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: NEWS.ru
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с NEWS.ru назвала спорной ситуацию, которая сложилась вокруг певицы Ларисы Долиной. Артистка на презентации нового сезона телеканала ТВ-3 усомнилась в справедливости хейта в адрес исполнительницы.

Лариса Александровна очень уважаемый мной и всей страной человек, и то количество хейта, которое на нее сейчас обрушилось, это не совсем справедливо <…> Хотя, конечно, ситуация спорная, — заявила Бледанс.

Ранее актер и шоумен Никита Джигурда сообщил, что Долина, вокруг квартиры которой разгорелся скандал, войдет в русский сказочный эпос. По его мнению, артистка использовала свои связи, создав «прецедент вступления в феодализм». Шоумен также поддержал покупательницу Полину Лурье, выразив надежду на то, что Верховный суд России примет справедливое решение по делу о квартире.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что Долину могут обязать выплатить покупательнице ее квартиры 112 млн рублей, а также штрафные санкции. По его словам, скорая процедура рассмотрения дела Верховным судом указывает на высокую вероятность решения в формате двусторонней реституции.

видео
Лариса Долина
Эвелина Бледанс
скандалы
