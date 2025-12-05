ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 21:03

Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»

Безрукова предложила продавать билеты на «Щелкунчика» по паспорту

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: NEWS.ru
Продажа билетов на «Щелкунчика» в Большом театре по паспорту позволит избежать высокого ажиотажа перед постановкой, заявила корреспонденту NEWS.ru на презентации нового сезона телеканала ТВ-3 актриса Ирина Безрукова. Она также назвала ежегодный дефицит билетов «безобразием».

Что касается билетов в Большой театр, если все будут покупать [билеты] на свои паспортные данные, то такого безобразия не произойдет, — подчеркнула Безрукова.

Ранее стало известно, что билеты на балет «Щелкунчик», намеченный на 31 декабря в 12:00 по московскому времени, раскупили на сайте Большого театра всего за полтора часа. Продажи стартовали в полдень по московскому времени в пятницу, 5 декабря, спустя всего 10 минут из 304 мест свободными оставались менее сотни. Когда истек первый час продаж, на сайте можно было приобрести лишь один билет максимальной стоимости — 35 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что начальная цена билетов на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре выросла на 120% в ходе онлайн-торгов. За некоторые места в партере на спектакль, который состоится вечером 21 декабря, предложили более 100 тыс. рублей.

щелкунчик
видео
Ирина Безрукова
Большой театр
