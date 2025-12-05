ТИЭФ'25
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный

Кадыров призвал ВСУ определить место, где они смогут встретиться лицом к лицу

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале после атаки беспилотного летательного аппарата на высотный комплекс «Грозный-Сити» в столице республики призвал Вооруженные силы Украины встретиться «лицом к лицу». Он назвал нападение желанием оказать давление на власти России и запугать население.

Кадыров подчеркнул, что российские военнослужащие каждый день «давят всех» на жарких участках фронта. Он посоветовал противнику показать и себя на поле битвы.

Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами, — написал глава Чечни.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память, они обязательно припомнят Киеву эту атаку. Депутат обратил внимание, что произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию на удары по гражданским объектам. Колесник подчеркнул, что российские вооруженные силы не станут прибегать к подобным методам ведения боевых действий.

