Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 21:06

Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине

Аналитик Брайен: США не допустят ЕС до мирных переговоров из-за безрассудства

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Соединенные Штаты не допустят Европейский союз до переговоров по урегулированию на Украине из-за безрассудства европейских политиков, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен. В своей статье на платформе Substack он отметил, что Вашингтон считает европейцев обструкционистами и уже предпринимает шаги для их исключения из процесса.

Европейцы (и НАТО), скорее всего, не будут играть никакой роли в урегулировании, поскольку Вашингтон считает их обструкционистами и безрассудными политиками. США уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них, даже в том, что касается обмена конфиденциальной разведывательной информацией, — написал Брайен.

До этого сообщалось, что европейские лидеры жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.

До этого спецпредставитель по инвестиционному сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал резкую оценку политике канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, немецкий политик своей позицией подрывает мирный процесс и наносит ущерб Западу.

США
переговоры
Украина
Евросоюз
