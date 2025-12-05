ТИЭФ'25
05 декабря 2025

Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале об атаке беспилотника по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Он назвал провокации ВСУ признаком бессилия и пообещал скорое восстановление поврежденной инфраструктуры. Также, по словам Кадырова, ответные действия не заставят себя долго ждать.

Также затронули тему атаки украинского БПЛА по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Подобные действия — не более чем попытки запугать мирное население и создать иллюзию давления. Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам. Атака по высотному зданию — явный показатель бессилия, — сообщил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что организаторы атаки беспилотника по деловому центру в Грозном получат жесткий ответ. По его словам, у чеченцев хорошая память и они обязательно припомнят Киеву эту атаку. По мнению депутата, произошедшее стало очередной попыткой украинской стороны спровоцировать Россию.

