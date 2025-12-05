ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:24

Ушаков оценил влияние Кушнера в вопросе урегулирования украинского кризиса

Ушаков предположил, что формулировки мирного плана будет писать Кушнер

Джаред Кушнер Джаред Кушнер Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»
Ключевые положения возможного мирного плана по Украине может составить именно предприниматель, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он вместе со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом приезжал в Москву 2 декабря.

Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер, — предположил помощник президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве оказались чрезвычайно продолжительными. Он напомнил, что встреча продолжалась пять часов. Обсуждение, по словам российского лидера, было необходимым, но заняло очень много времени.

До этого стало известно, что мирный план США по Украине разделен на четыре пакета, один из которых связан с территориальными вопросами. Другая часть посвящена теме будущего украинского суверенитета, включая возможные ограничения по численности ВСУ в мирное время.

Джаред Кушнер
Дональд Трамп
переговоры
Украина
