Ушаков оценил влияние Кушнера в вопросе урегулирования украинского кризиса

Ключевые положения возможного мирного плана по Украине может составить именно предприниматель, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он вместе со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом приезжал в Москву 2 декабря.

Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой водить во многом будет именно господин Кушнер, — предположил помощник президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве оказались чрезвычайно продолжительными. Он напомнил, что встреча продолжалась пять часов. Обсуждение, по словам российского лидера, было необходимым, но заняло очень много времени.

До этого стало известно, что мирный план США по Украине разделен на четыре пакета, один из которых связан с территориальными вопросами. Другая часть посвящена теме будущего украинского суверенитета, включая возможные ограничения по численности ВСУ в мирное время.