«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы

В новых регионах России фиксируется дефицит инвестиций и современных промышленных технологий. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил заместитель председателя Российско-Израильского делового совета при ТПП России Филипп Вольтер в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По его словам, повышение прозрачности работы с государственными структурами может стимулировать приток инвесторов.

— Мы сейчас были на сессии, посвященной свободной экономической зоне. Расскажите, что вы вынесли после общения с коллегами? Что вы для себя отметили в целом? Первый день форума как раз завершился, как вы можете оценить итоги для себя?

— Да, после круглого стола я заметил, что на новых исторических территориях есть большая нехватка инвесторов и промышленных технологий. Так как я являюсь представителем Центра международных комплексных систем, мы занимаемся как раз поставками промышленного оборудования на отраслевые предприятия Российской Федерации и выводим наши предприятия на новый качественный технологический уровень.

Филипп Вольтер Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— На ваш взгляд, что требуется для того, чтобы инвесторы не боялись вкладывать и идти в исторические регионы? Что их останавливает и как эти барьеры можно снять?

— Я считаю, что здесь нужна открытость, прозрачность взаимодействия с органами власти. Как раз Таврический инвестиционно-экономический форум — это великолепная площадка, где находят общий язык и новые качественные контакты люди бизнеса, инвесторы и органы власти.

— Заглавная тема форума — это бизнес-патриотизм. Что это значит лично для вас?

— Для меня это значит, в частности, как и для предпринимателя, что не надо бояться вкладывать в новое, то есть в наши исторические территории. В любом случае это принесет огромную пользу как в финансовом плане, так и населению — на новых территориях появятся новые рабочие места. То есть не надо бояться, нужно верить в нашу страну и вкладывать в исторические территории.

— По поводу итогов форума: сегодня прошел только первый день, в целом как вы считаете, что должно произойти, чтобы можно было сказать, что этот форум успешно состоялся? Какие практические результаты?

— Я думаю, если после прохождения данного форума какое-то количество контактов между бизнесом и властью произойдет и внедрятся новые проекты на данных территориях, то это будет великолепно.

Читайте также:

«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах

«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области

«Готовы инвестировать»: Балицкий о бизнес-возможностях Запорожской области