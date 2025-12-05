Артемий Лебедев принял участие в испытаниях инвалидной коляски

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев упал с инвалидной коляски во время съемок в рамках форума в мастерской управления «Сенеж», где он выступал в качестве спикера. К участию его пригласила инклюзив-блогер Анастасия Анпилогова, получившая инвалидность в результате ДТП. Об инциденте она рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Мы уронили Артемия Лебедева, — подписала публикацию Анпилогова.

Она попросила дизайнера принять участие в съемках для своего проекта и сесть в инвалидную коляску, чтобы на себе испытать особенности передвижения. Анпилогова предложила Лебедеву повторить один из приемов — балансировку на задних колесах. Первая попытка прошла успешно, однако во время второй дизайнер не удержал равновесие и упал.

Ранее Лебедев заявил, что мировая пресса похожа на мафию. По его мнению, большое влияние на это «организованное преступное сообщество» оказывает Израиль, так как государство финансирует медиапроекты. Блогер обратил внимание, что мировая пресса почти не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.