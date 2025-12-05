ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 22:47

Бундестаг отклонил две антироссийские резолюции

Парламент ФРГ отклонил резолюции по активам РФ и разрыву ядерного сотрудничества

Бундестаг, парламент Германии Бундестаг, парламент Германии Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Немецкий бундестаг большинством голосов отклонил две резолюции, инициированные фракцией «Зеленых» и направленные против России. Депутаты не поддержали призывы к принудительной передаче замороженных российских активов Украине и требованию прекратить сотрудничество в ядерной сфере.

Первая резолюция, предлагавшая правительству ФРГ добиваться в G7 полной передачи Украине замороженных российских средств, была отвергнута в ходе поименного голосования. Против выступили 455 парламентариев, «за» — лишь 77.

Это прямая атака на интересы Германии, — заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер.

Парламентарий назвал подобные планы юридически сомнительными и экономически опасными, указав на риски для немецкого бизнеса в России. Вторая резолюция, требовавшая остановить производство топлива для российских АЭС на заводе в Лингене, также не получила поддержки, набрав 130 голосов «за» против 453 «против».

Ранее генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что инициатива Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов несет серьезные юридические и финансовые риски. По ее оценке, этот план является нереалистичным и может даже привести к банкротству самой компании.

