Даже синоптики в шоке: как изменился прогноз погоды на декабрь

Первый зимний месяц, начавшийся с необычного тепла, похоже, продолжит удивлять россиян. Судя по всему, в декабре ожидается немало сюрпризов и погодных аномалий. К чему стоит готовиться, грядут ли в Центральной России суровые морозы или стоит ждать плюсовых температур, когда в Москве ляжет снежный покров — в материале NEWS.ru.

Какая погода ждет москвичей в декабре

Нынешний декабрь, вероятно, не будет проверять москвичей на прочность лютыми морозами. Однако, согласно прогнозу метеоролога Александра Сергеева, начало зимы продолжит ставить температурные рекорды.

«Месяц начался с тепла, и оно, по всей видимости, задержится в Москве и в центральной части России относительно надолго. Температура воздуха будет в среднем на три-четыре градуса выше климатической нормы», — рассказал он NEWS.ru.

Сергеев полагает, что суровые морозы в ближайшее время не придут в российскую столицу. По его мнению, декабрь ожидается мягким, спокойным.

«Многих это уже шокирует: как же так, календарная зима пришла, а нет ни холодов, ни снегопадов?!» — восклицает Сергеев.

В Москве ожидается очень теплая погода до конца 2025 года, подтвердил синоптик Александр Шувалов. Он напомнил, что ноябрь закончился с результатом в 4,5 градуса выше климатической нормы. При этом температура соответствовала значениям первой половины осени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Судя по развитию атмосферных процессов, то же самое ждет декабрь», — отметил Шувалов.

Специалисты Foreca прогнозируют резкое потепление в Москве после 10 декабря: после кратковременного похолодания новый циклон поднимет дневную температуру до +5 градусов. К тому же, согласно их данным, 10–11 декабря на столицу обрушатся восемь миллиметров осадков в виде дождя. Аналитики «Метеоновостей», напротив, ожидают в эти дни резкое похолодание до −9 градусов, однако затем, по их мнению, температура вернется к плюсовым значениям — +2–3 градуса.

Ждать ли обильных снегопадов в первый месяц зимы

По прогнозам метеоролога Сергеева, в первой половине декабря ожидается ощутимый дефицит осадков: их количество составит лишь около 2% от нормы. Он обратил внимание на то, что атмосферное давление большую часть месяца будет повышенным: оно снизится до стандартных значений лишь в самом конце месяца.

«По всей видимости, именно тогда мы столкнемся с первыми снегопадами. До этого времени осадки, конечно, возможны, но они будут незначительными», — пояснил Сергеев.

Впрочем, метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с NEWS.ru сообщил, что уже на следующей неделе начнет присыпать снегом Центральную Россию, в том числе Москву и Подмосковье. Согласно озвученному им прогнозу, к Новому году сформируется снежный покров и будут стоять мягкие морозы.

Также Тишковец сообщил, что сейчас граница снега проходит через Архангельскую, Вологодскую, Костромскую, Кировскую, Свердловскую, Тюменскую и Омскую области и Пермский край. В этих регионах и за ними уже лежат сугробы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Синоптик Михаил Леус рассказал NEWS.ru, что, согласно климатической норме, в декабре в столице должен выпасть 51 миллиметр осадков, а стандарт высоты снежного покрова составляет от 8–9 сантиметров в начале месяца до 18–19 сантиметров в конце.

«По прогнозу, количество осадков в предстоящем декабре ожидается близким к норме либо с отклонением в сторону недостатка примерно на 10%. Причем большая часть осадков прогнозируется во второй половине месяца. Так что рассчитывать на формирование снежного покрова следует только во второй декаде декабря, но, скорее всего, значительным он не будет», — сообщил Леус.

Когда ожидается резкое похолодание

Вторжение холодного воздуха в Центральную Россию, по прогнозу Леуса, ожидается лишь в конце второй — начале третьей декады декабря. Тогда температурные показатели вернутся в рамки климатической нормы, считает он.

«Однако продолжительным похолодание не ожидается, и на свой предновогодний финал декабрь вновь заготовил теплый погодный сценарий», — пояснил Леус.

Он напомнил, что прошлый декабрь в столице тоже оказался теплым: средняя температура воздуха на 2,3 градуса превышала климатическую норму, которая должна была держаться в районе –4,4 градуса.

«Ожидается, что декабрь 2025 года будет как минимум таким же, а скорее всего, еще более теплым — его положительная температурная аномалия прогнозируется в пределах 2–3 градусов», — заключил Леус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщал NEWS.ru, с 26 по 31 декабря возможен приток более мягких воздушных масс с Атлантики. Это может привести к значительному потеплению. Дневные температуры могут подняться до 0 или +1 градуса, ночные — колебаться около −2 градусов. В такие дни осадки, наиболее вероятно, будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, возможно образование гололедицы и слякоти на дорогах и тротуарах. Однако ближе к Новому году, к 30 и 31 декабря, возможно новое похолодание до −5 градусов днем, что создаст более классическую зимнюю атмосферу.

