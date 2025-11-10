Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 19:14

Украинцам с генераторами предложили необычный способ заработка

Минцифры Украины предложило гражданам подключать генераторы к вышкам связи

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Владельцы генераторов на Украине могут подключать их к мобильным станциям сотовой связи для поддержания работы операторов во время веерных отключений электроэнергии, сообщает Министерство цифровой трансформации страны. Ведомство пообещало выплачивать за эту услугу от 110 до 140 гривен (212-270 рублей) в час.

Для получения оплаты владельцы генераторов мощностью от 7,2 кВт должны самостоятельно обеспечивать их топливом и техническим обслуживанием. Такая мера призвана компенсировать перебои в работе вышек связи, которые прекращают функционировать при отсутствии централизованного электропитания.

Ранее государственная компания «Центрэнерго» заявила о полном прекращении работы украинских тепловых электростанций в результате ударов по объектам энергосистемы. В сообщении предприятия отмечается остановка генерации и сведение на нет результатов проведенных ранее восстановительных мероприятий.

Кроме того, источник в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщил об острой реакции администрации на заявление компании «Центрэнерго» о полной остановке государственных теплоэлектростанций. По полученным сведениям, серьезные повреждения в ночь на субботу получили Змиевская, Трипольская и Приднепровская ТЭС, а также Кременчугская ГЭС.

Украина
связь
отключения электричества
заработки
