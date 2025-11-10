Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:52

Пассажирка Seabridge сообщила о долгожданной высадке с парома

Пассажиры парома Seabridge покинули судно в Трабзоне после пятидневного ожидания

Россия. Сочи. Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона Россия. Сочи. Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября к берегам Сочи из турецкого Трабзона Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пассажиры парома Seabridge наконец сошли на берег в турецком порту Трабзон после пяти суток вынужденного ожидания, сообщила РИА Новости одна из клиенток по имени Татьяна. По ее словам, все путешественники успешно прошли паспортный контроль и получили возможность покинуть судно.

Вышли в город, прошли паспортный контроль, — сказала женщина.

Паромное судно Seabridge должно было совершить первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон — Сочи, однако не получило разрешения на заход в российский порт. После более чем двух с половиной суток ожидания у побережья Сочи капитану пришлось вернуться обратно в турецкий порт отправления.

Генеральный директор судоходной компании Сергей Туркменян подтвердил факт срыва запланированного рейса. Судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, однако первоначально 19 пассажиров оставались на борту из-за организационных сложностей.

Ранее в генеральном консульстве России в Трабзоне сообщили, что пассажиры парома Seabridge, который не смог зайти в порт Сочи, получат денежную компенсацию. Судно совершило первый с 2011 года рейс из Турции в российский курортный город.

Россия
Турция
паромы
пассажиры
