Пассажирка Seabridge сообщила о долгожданной высадке с парома Пассажиры парома Seabridge покинули судно в Трабзоне после пятидневного ожидания

Пассажиры парома Seabridge наконец сошли на берег в турецком порту Трабзон после пяти суток вынужденного ожидания, сообщила РИА Новости одна из клиенток по имени Татьяна. По ее словам, все путешественники успешно прошли паспортный контроль и получили возможность покинуть судно.

Вышли в город, прошли паспортный контроль, — сказала женщина.

Паромное судно Seabridge должно было совершить первый за 14 лет рейс по маршруту Трабзон — Сочи, однако не получило разрешения на заход в российский порт. После более чем двух с половиной суток ожидания у побережья Сочи капитану пришлось вернуться обратно в турецкий порт отправления.

Генеральный директор судоходной компании Сергей Туркменян подтвердил факт срыва запланированного рейса. Судно вернулось в Трабзон в воскресенье вечером, однако первоначально 19 пассажиров оставались на борту из-за организационных сложностей.

Ранее в генеральном консульстве России в Трабзоне сообщили, что пассажиры парома Seabridge, который не смог зайти в порт Сочи, получат денежную компенсацию. Судно совершило первый с 2011 года рейс из Турции в российский курортный город.