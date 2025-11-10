Пьяный житель Ленобласти до смерти избил сожительницу в ходе ссоры

В Ленинградской области 43-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил 44-летнюю сожительницу, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на СК России. В отношении жителя Всеволожска возбудили уголовное дело.

По данным следствия, злоумышленник во время конфликта с женщиной нанес ей пять ударов кулаками в жизненно важные органы. Сожительница задержанного скончалась на месте происшествия.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит уголовная ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее в Ростовской области неизвестные до смерти забили 74-летнего мужчину палкой. К моменту прибытия скорой помощи пенсионер уже не подавал признаков жизни.