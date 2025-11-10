В Думе рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности одного из депутатов

В Думе рассмотрят вопрос о лишении неприкосновенности одного из депутатов ГД может рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности Вороновского 11 ноября

Госдума может рассмотреть вопрос о лишении депутатской неприкосновенности парламентария от «Единой России» Анатолия Вороновского на пленарном заседании 11 ноября. Соответствующий проект постановления подготовила комиссия по мандатным вопросам, следует из размещенного в думской базе документа.

Направляю проект постановления ГД «О даче согласия на лишение неприкосновенности депутата» <…> Вороновского Анатолия Владимировича и возбуждение в отношении него уголовного дела для рассмотрения и включения указанного проекта постановления Государственной думы в проект порядка работы заседания Государственной думы 11 ноября 2025 года, — указано в документе.

Ранее председатель комитета по вопросам контроля за доходами парламентариев, мандатным вопросам и этике ГД Отари Аршба заявил, что Вороновский подозревается правоохранительными органами во взяточничестве. По его словам, парламентарий готов сотрудничать со следствием.

До этого Вороновский признался, что не понимает, почему его хотят лишить иммунитета. Парламентарий утверждает, что он узнал об обращении генпрокурора из публикаций на сайте Государственной думы. По мнению депутата, лишение неприкосновенности, вероятно, связано с желанием следствия его допросить.