10 ноября 2025 в 13:31

Представители Генпрокуратуры приехали в Госдуму по делу Вороновского

Анатолий Вороновский Анатолий Вороновский Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации прибыли в Госдуму для обсуждения вопроса о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского, передает корреспондент NEWS.ru. В свое время генпрокурор Александр Гуцан направил в ГД представление о необходимости получения согласия на снятие иммунитета с парламентария.

На опубликованных кадрах видно, как представители ГД идут по коридорам Думы. Также в кадр попал момент, как из кабинета выходит сам Вороновский. Вся одежда на нем — черного цвета.

Ранее сообщалось, что решение по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского будет принято мандатной комиссией Госдумы на заседании 10 ноября. Как сообщал председатель комиссии Отари Аршба, до этого момента изучались все полученные материалы.

Сам Вороновский говорил о непонимании причин инициативы по лишению его неприкосновенности. Парламентарий отметил, что узнал о представлении генпрокурора Александра Гуцана из публикаций на сайте нижней палаты. Вороновский высказал предположение, что данная мера может быть связана с необходимостью его допроса.

