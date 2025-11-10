Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 17:10

Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать умершими

Юрист Карабанов: Усольцевых могут признать умершими через полгода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пропавших в тайге супругов Усольцевых с дочерью могут признать умершими уже через полгода, рассказал NEWS.ru юрист Александр Карабанов. По его словам, суд может объявить человека умершим если о месте его пребывания нет вестей в течение пяти лет. Однако если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от определенного несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев, уточнил он.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели, — пояснил Карабанов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что претендовать на наследство Ирины и Сергея Усольцевых в случае признания их умершими будут четверо детей от прошлых браков. Также такое право есть у сына его нынешней жены Ирины Усольцевой, которая была его спутником в походе.

Усольцевы
наследство
наследники
Тайга
пропажи
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр юстиции Украины попал в «расстрельный» список после обысков
«Как-то живу»: Лукашенко назвал предмет, без которого он обходится
Правила поступления в российские вузы в 2026 году изменятся
Путину рассказали об отечественной разработке «Вжух»
Гости наелись и счастливы! Новогодний картофельный салат с курицей
Депутат Боярский высказался о вероятном отключении Рунета от мировой сети
«Оговорка по Фрейду»: Журова о скандале японцев из-за Курильских островов
Названо количество погибших при взрыве в столице Индии
Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет
«Вывели на чистую воду»: в Госдуме высказались о скандале вокруг BBC
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема обезболивающего
Налоговые вычеты и льготы: как правильно оформить в 2025 году
Министры финансов ЕС отложили решение по активам России
Единый стандарт благоустройства дворов введут в одном регионе России
Появились кадры, как дрон ВС России сбил беспилотник ВСУ банкой тушенки
В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом упавшего пенсионера
Застрявший в узкой пещере турист увидел ангелов с демонами и умер
Восемь человек погибли, 11 ранены при взрыве машины в Старом Дели
«Вербуют через наркокартели»: раскрыта тайна колумбийских наемников ВСУ
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.