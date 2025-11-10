Юрист рассказал, когда пропавших Усольцевых могут признать умершими

Пропавших в тайге супругов Усольцевых с дочерью могут признать умершими уже через полгода, рассказал NEWS.ru юрист Александр Карабанов. По его словам, суд может объявить человека умершим если о месте его пребывания нет вестей в течение пяти лет. Однако если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от определенного несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев, уточнил он.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели, — пояснил Карабанов.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что претендовать на наследство Ирины и Сергея Усольцевых в случае признания их умершими будут четверо детей от прошлых браков. Также такое право есть у сына его нынешней жены Ирины Усольцевой, которая была его спутником в походе.