10 ноября 2025 в 17:07

Глава Архангельска сохранил свою должность еще на пять лет

Дмитрий Морев переизбран на должность главы Архангельска

Дмитрий Морев Дмитрий Морев Фото: t.me/eto_morev*

Дмитрий Морев официально приступил к исполнению обязанностей главы Архангельска, сохранив свой пост на очередной пятилетний срок, сообщила пресс-служба правительства области. Церемония инаугурации состоялась в Архангельском городском культурном центре при участии официальных лиц и депутатов.

В соответствии с установленной процедурой, новоизбранный градоначальник принес присягу на верность Конституции России и городскому уставу. Морев поклялся уважать права граждан, способствовать процветанию муниципального образования и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

Как отметил Морев, предыдущий пятилетний период был наполнен серьезными вызовами и сложными задачами. Он выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт и созданный потенциал позволят продолжить интенсивное развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни горожан.

Я хочу поблагодарить всех коллег и архангелогородцев, которые на протяжении прошедших пяти лет оказывали мне поддержку словом и делом, помогая в решении задач по развитию города, — сказал Морев.

Ранее в Курске состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы региона Александра Хинштейна, который набрал на выборах 86,92% голосов. Мероприятие прошло в концертном зале «Свиридовский». В своей первой речи на посту губернатора он поблагодарил жителей области за поддержку и почтил память павших защитников Родины.

