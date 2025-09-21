Хинштейн официально возглавил Курскую область

В Курске состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы региона Александра Хинштейна, который набрал на выборах 86,92% голосов, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло в концертном зале «Свиридовский». В своей первой речи на посту губернатора он поблагодарил жителей области за поддержку и почтил память павших защитников Родины.

Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру, — сказал Хинштейн.

От имени президента России Владимира Путина Хинштейна поздравил полномочный представитель главы государства в ЦФО Игорь Щеголев, отметив его убедительную победу на выборах. Также в адрес нового губернатора поступили поздравления от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, главы Росгвардии Виктора Золотова и других официальных лиц.

Ранее Хинштейн заявил, что подрядчик из «Спецрегионгаранта» будет работать за еду в тюрьме. Так чиновник отреагировал на просроченные дедлайны ремонта площадки, пригрозив уголовным делом.