Трамп направил Навроцкому «специальный подарок» по случаю инаугурации

Президент США Дональд Трамп направил польскому коллеге Каролю Навроцкому «особенный» подарок к его инаугурации, сообщает Wiadomości со ссылкой на бывшего замглавы МИД Польши, депутата сейма (польский парламент) Марцина Пшидача. По словам политика, дипломатическим жестом в таких ситуациях является отправка поздравительного письма, но американский лидер направил на инаугурацию американскую делегацию и передал копию американского орла с герба США.

Могу рассказать, что помимо делегации президент Дональд Трамп отправил специальный подарок для Кароля Навроцкого в день инаугурации, — сказал Пшидач.

Пшидач считает, что таким жестом Трамп подчеркнул тесные отношения между двумя лидерами.

В среду, 6 августа, Навроцкий официально стал новым президентом Польши, приняв присягу во время торжественной церемонии инаугурации. Мероприятие прошло с участием бывшего главы государства Анджея Дуды и его супруги. Присутствующие встречали новую президентскую чету аплодисментами и благодарственными возгласами. Дуда занимал высший государственный пост на протяжении десятилетия, завершив свои полномочия в соответствии с конституционными нормами.