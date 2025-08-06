Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 16:32

Трамп направил Навроцкому «специальный подарок» по случаю инаугурации

Трамп подарил Навроцкому копию американского орла по случаю инаугурации

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп направил польскому коллеге Каролю Навроцкому «особенный» подарок к его инаугурации, сообщает Wiadomości со ссылкой на бывшего замглавы МИД Польши, депутата сейма (польский парламент) Марцина Пшидача. По словам политика, дипломатическим жестом в таких ситуациях является отправка поздравительного письма, но американский лидер направил на инаугурацию американскую делегацию и передал копию американского орла с герба США.

Могу рассказать, что помимо делегации президент Дональд Трамп отправил специальный подарок для Кароля Навроцкого в день инаугурации, — сказал Пшидач.

Пшидач считает, что таким жестом Трамп подчеркнул тесные отношения между двумя лидерами.

В среду, 6 августа, Навроцкий официально стал новым президентом Польши, приняв присягу во время торжественной церемонии инаугурации. Мероприятие прошло с участием бывшего главы государства Анджея Дуды и его супруги. Присутствующие встречали новую президентскую чету аплодисментами и благодарственными возгласами. Дуда занимал высший государственный пост на протяжении десятилетия, завершив свои полномочия в соответствии с конституционными нормами.

Кароль Навроцкий
Дональд Трамп
Польша
США
инаугурации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Покиньте чат»: лжеброкеров можно вычислить по трем фразам
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался своим коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.