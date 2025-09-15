Хинштейн пригрозил курскому подрядчику работой за еду в тюрьме Хинштейн заявил, что подрядчик из «Спецрегионгаранта» будет работать за еду

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что подрядчик из «Спецрегионгаранта» будет работать за еду в тюрьме. Так чиновник отреагировал на просроченные дедлайны ремонта площадки, пригрозив уголовным делом.

Роман Геннадьевич, вы не просто с огнем играете, я вам ответственно говорю, для вас лично все это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду. Три раза в день у нас там питание. Вам ваши знакомые расскажут, — заявил Хинштейн в ходе заседания правительства.

По его словам, обращение в правоохранительные органы уже направлено в отношении Корпорации развития региона и подрядчика. Хинштейн отметил, что прежним врио гендиректора компании были выданы займы юрлицам на 54 млн рублей, из которых «Спецрегионгарант» получил 52 млн. Он пообещал сделать все для возбуждения дела в рамках полномочий властей, поскольку сроки возврата по договорам займов истекли.

Ранее Хинштейн рассказал, как в регионе обеспечивали безопасность на выборах. По его словам, некоторые участки были открыты за пределами районов, в которых неспокойно. Также в области работало надомное голосование.