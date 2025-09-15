Хинштейн объяснил, как удалось обеспечить безопасность курян на выборах Хинштейн: в неспокойных районах Курской области не открывали участки на выборах

Избирательные участки в Курской области не открывались в тех районах, где неспокойно, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в беседе с KP.RU. Некоторые участки были открыты за их пределами, а также действовало надомное голосование.

Кампания эта проходила непросто. Непросто с точки зрения обеспечения безопасности. Потому что самое главное для нас было, конечно же, защитить людей, — подчеркнул Хинштейн.

Врио главы региона отметил, что по этой причине организовали досрочное голосование. Власти понимали, что будут подвергать риску людей, если откроют участки в неспокойных районах. Хинштейн выразил признательность сотрудникам участковых избирательных комиссий в муниципалитетах, которые проходили по 6, 8 или 10 километров каждый день, чтобы обойти людей. По словам чиновника, это сопряженная с риском огромная работа.

Ранее избиркомы обработали 100% протоколов и определили результаты губернаторских выборов в восьми субъектах РФ. Наибольший результат показал Хинштейн, который набрал 86,92% голосов.