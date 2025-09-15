Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:40

Хинштейн объяснил, как удалось обеспечить безопасность курян на выборах

Хинштейн: в неспокойных районах Курской области не открывали участки на выборах

Женщина принимает участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Курской области в Курске Женщина принимает участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Курской области в Курске Фото: Руслан Журкин/РИА Новости

Избирательные участки в Курской области не открывались в тех районах, где неспокойно, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в беседе с KP.RU. Некоторые участки были открыты за их пределами, а также действовало надомное голосование.

Кампания эта проходила непросто. Непросто с точки зрения обеспечения безопасности. Потому что самое главное для нас было, конечно же, защитить людей, — подчеркнул Хинштейн.

Врио главы региона отметил, что по этой причине организовали досрочное голосование. Власти понимали, что будут подвергать риску людей, если откроют участки в неспокойных районах. Хинштейн выразил признательность сотрудникам участковых избирательных комиссий в муниципалитетах, которые проходили по 6, 8 или 10 километров каждый день, чтобы обойти людей. По словам чиновника, это сопряженная с риском огромная работа.

Ранее избиркомы обработали 100% протоколов и определили результаты губернаторских выборов в восьми субъектах РФ. Наибольший результат показал Хинштейн, который набрал 86,92% голосов.

Александр Хинштейн
Курская область
выборы
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.