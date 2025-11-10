Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:23

Момент освобождения Саркози из тюрьмы попал на видео

Николя Саркози Николя Саркози Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози покинул тюрьму Санте в Париже, где провел более 20 дней, передает телеканал BFMTV. Бывший глава государства, осужденный по делу о финансировании Ливии, уехал на минивэне с тонированными стеклами в сопровождении полицейского эскорта. Он будет находиться под надзором.

Суд запретил Саркози покидать страну. Такое решение принято из-за опасений, что он может оказывать давление на сообвиняемых и ключевых свидетелей, включая бывших соратников Муаммара Каддафи.

Апелляционный процесс по делу Саркози о финансировании Ливией его президентской кампании должен начаться в марте следующего года. Адвокаты назовут точную дату в четверг, 13 ноября.

Ранее стало известно, что Саркози в тюрьме ел только йогурты. Он опасался, что обычную еду могут отравить или испортить, поэтому отказывался от пищи из столовой и не покупал продукты в тюремном магазине. Бывший президент придерживался такой «диеты» с 21 октября.

Также сообщалось, что Саркози в тюрьме регулярно дразнили и оскорбляли другие заключенные. Они мешали экс-главе Франции спать и постоянно глумились над ним. Бывший президент не раз жаловался на тяжелые условия.

